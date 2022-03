Roma-Lazio, probabili formazioni: Abraham sfida Immobile, pericolo Pedro e Zaniolo

Quasi tutto pronto per il derby della capitale tra Roma e Lazio

Un derby dal peso specifico elevatissimo quello tra Roma e Lazio, con il confronto tra Mourinho e Sarri che si accende sempre di più. Giallorossi e biancocelesti sono incollati in classifica, attaccate al treno europeo dal quale non vogliono rimanere fuori. Uno scontro diretto per il quinto posto, ma anche uno dei derby più sentiti degli ultimi anni. I precedenti recenti sorridono ai laziali, che hanno vinto due degli ultimi tre derby di Serie A, compreso quello del girone d'andata terminato con il punteggio di 3-2.