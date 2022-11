Roma-Lazio, Parolo: “Vincere il derby un sogno, sono due squadre diverse perché…”

In vista del derby tra Roma e Lazio in programma allo stadio Olimpico domenica 6 novembre , l'ex capitano dei biancocelesti, Marco Parolo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio , per analizzare i temi dell'attesa sfida tra la compagine di Mourinho e la formazione guidata da Maurizio Sarri . Di seguito le dichiarazioni dell'ex centrocampista di Cesena e Parma.

"Il derby è una storia a sé. Spesso la squadra che è messo peggio poi tira fuori il meglio. La Roma però per caratteristiche ti porta a giocare male. Si tratta di una sfida adrenalinica, magica in cui giochi per il tifoso. Chi visita Roma non può non vederlo a prescindere dalla fazione. Vincerlo è un'emozione unica, è uno dei regali più belli che si può fare ad un tifoso della Lazio. Sono molto legato a quelli di Coppa Italia che ci hanno aperto le porte alla vittoria del mio primo trofeo, ovvero la Supercoppa contro la Juventus. Sarà una partita intensa e fisica. La squadra dovrà mantenere la calma per poi palleggiare bene e portarla a casa. La Lazio per come è concepita ha singoli straordinari che vengono esaltati dal collettivo. La Roma invece può anche non essere squadra e affidarsi alla giocata dei suoi uomini migliori".