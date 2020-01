Roma-Lazio, Fonseca: “Grande prova contro una squadra forte. Pau Lopez? Non gli ho parlato, nella scorsa partita…”

Un pareggio splendido tra Roma e Lazio.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Roma e la Lazio, che si sono affrontati in occasione della ventunesima giornata di Serie A: i due club erano alla ricerca di tre punti importanti per risalire la classifica, con i biancocelesti che avevano bisogno di una vittoria per conquistare il secondo posto al pari con l’Inter.

Dopo novanta minuti di dura battaglia, la gara si è conclusa con il risultato di 1 a 1 grazie ai gol di Dzeko e Acerbi, entrambi condizionati da due errori di valutazione commessi da Strakosha e Pau Lopez. Al termine del match il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Pau Lopez è un grande portiere. Non ho parlato con lui, è una situazione che può succedere. Ha fatto tanto bene nella scorsa partita. Mi dispiace, sono orgoglioso di ciò che hanno fatto i ragazzi. Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte. Abbiamo giocato sempre nella loro metà campo, creando situazioni pericolose. Giocando così è più facile credere in questa squadra”.

Fonseca si è poi soffermato sui singoli:“Under e Kluivert hanno lavorato tanto, così deve essere. È importante per la squadra, devono difendere così. Hanno fatto una bellissima partita, ma tutti hanno giocato bene. Spinazzola? Abbiamo giocato con Spinazzola più alto, iniziando la costruzione a tre. È vero che la posizione di Kluivert è stata importante, ma abbiamo creato molto spazio anche sulla corsia opposta. Abbiamo giocato molto bene, non è facile creare occasioni con una squadra come la Lazio”.