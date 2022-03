Roma-Lazio 3-0: Mourinho sbrana Sarri! Abraham bis e Pellegrini, trionfo giallorosso

La Roma di Mourinho domina il derby capitolino contro la Lazio di Sarri: doppietta di Abraham e sigillo di Pellegrini

Approccio sul piano mentale ed agonistico quasi perfetto da parte della compagine giallorossa, che archivia meritatamente la pratica biancoceleste al culmine di un primo tempo letteralmente dominato sotto ogni punto di vista. Dopo neanche un giro di orologio, ci pensa Tammy Abraham ad aprire le marcature, correggendo sotto misura in rete un corner che timbra direttamente la traversa. Il gol mette le ali ai giallorossi che sfiorano il raddoppio con Pellegrini e gestiscono senza patemi i tentativi di reazione della Lazio. Immobile protesta per un contatto in area di rigore con Ibanez che l'arbitro decide di non sanzionare, quindi ancora Abraham ipoteca il match infilando Strakosha di testa su perfetto cross di Karsdorp.