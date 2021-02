Roma, l’autocritica di Lorenzo Pellegrini: “Abbiamo perso due punti fondamentali. Testa alle prossime partite”

La Roma ha pareggiato 0-0 contro il Benevento nel posticipo della domenica sera.

Serie A, Benevento-Roma 0-0: frenata dei capitolini al ‘Vigorito’, Fonseca non supera il muro di Inzaghi. La classifica

Una prestazione piatta che non ha permesso ai giallorossi di avere la meglio sulla squadra di Pippo Inzaghi, che si è dovuta difendere per più di mezzora nel secondo tempo con l’uomo in meno, a causa dell’espulsione di Kamil Glik. Nel finale è stato allontanato dalla panchina anche lo stesso Inzaghi, che era uscito in maniera evidente dall’area tecnica.

Per la Roma è una brusca frenata, con la Lupa che la prossima settimana sarà chiamata a superare il turno di Europa League prima, e poi successivamente se la dovrà vedere con il Milan nello scontro diretto per il secondo posto. Lorenzo Pellegrini a mente fredda ha caricato un post su Instagram dopo la mancata vittoria, provando a dare la scossa.

Ecco le parole del capitano dei giallorossi: “Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!!”.