Roma, l’analisi di Delvecchio: “Spero diano fiducia a Fonseca, dispiaciuto per Totti e De Rossi”

Marco Delvecchio è stato e rimarrà per sempre un pezzo importante della storia della Roma.

L’ex attaccante giallorosso ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ nel corso della quale ha toccato diversi temi tra i quali il binomio Totti–De Rossi e il taglio degli stipendi ai calciatori di Serie A.

“Totti e De Rossi? Non giudico tanto per giudicare. Mi dispiace che non facciano più parte della Roma, spero possano tornare, ma non conosco bene le situazioni. Fonseca mi piace molto, come anche Di Francesco o Spalletti. Spero gli diano tempo e fiducia, senza smobilitare la squadra ogni anno. Taglio stipendi? Serve un accordo tra l’Aic e le parti in causa, non mi sono mai piaciute le imposizioni. Anche quando giocavo e andavamo a trattare i premi con il presidente che non erano automatici nei contratti come oggi. Venirsi incontro sì, imporre no. Poi certo, dipende da chi hai davanti. Franco Sensi sembrava burbero, e quando si incazzava lo era, ma a me ha cambiato la vita”.