Roma, la sindaca Raggi: “Con i Friedkin si farà lo stadio. Pallotta? Sono delusa”

Le parole della sindaca di Romain merito alla questione concernente la costruzione del nuovo stadio

Virginia Raggi affronta la questione stadio per quanto riguarda sia la Lazio che la Roma . La sindaca della Capitale, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Noi siamo pronti a fare tutto nel più breve tempo possibile, nel rispetto della legge. Lo vogliamo tutti: noi, la Roma, i cittadini. Ci siamo adeguati alla legittime scelte del privato di non ritenere più sostenibile l'operazione Tar di Valle. Pallotta? Le sue parole valgono quel che valgono. Aveva promesso di ristrutturare un'altra fontana e non l'ha fatto. Andiamo avanti, conta solo il futuro. Se la Roma avrà lo stadio entro la prossima consiliatura? Non solo la Roma, anche la Lazio. È un obiettivo, più che una promessa".