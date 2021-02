Roma, la carica di Fonseca: “Adesso siamo forti. Il mio sogno? Vincere un trofeo per i tifosi giallorossi”

La Roma sogna in grande.

Roma, Tiago Pinto: “Fiducia nel progetto dei Friedkin. Questo club ha un potenziale enorme”

La compagine giallorossa è reduce da una convincente vittoria conquistata sul campo del Braga in Europa League, ma Dzeko e compagni sono già chiaramente proiettati sulla prossima gara valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra della Capitale sarà impegnata a Benevento contro la franchigia campana guidata da Pippo Inzaghi e sarà fondamentale portare tre punti a casa per continuare a volare in alto. Il coach giallorosso, Paulo Fonseca, è intervenuto ai microfoni di Roma Tv soffermandosi in particolare sulle ambizioni della sua rosa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“In questi diciotto mesi ho percepito sempre una grande crescita nella squadra. E ovviamente sento che oggi siamo molto più forti di quanto lo eravamo quando sono arrivato. Siamo un club ambizioso e vogliamo avvicinarci sempre di più alla conquista di un titolo, che non abbiamo conquistato negli ultimi anni. Per me non ci sarebbe piacere maggiore di portare un trofeo ai tifosi della Roma che sono fantastici. Dobbiamo essere realisti, credo che in questo momento dobbiamo pensare alle prossime partite, che sono molto difficili. In questo momento è impossibile per qualsiasi squadra che gioca in Europa League prevedere chi vincerà la competizione”

