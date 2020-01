Roma, Kolarov contro il Fantacalcio: “I fantallenatori sono minacciosi, mi viene l’allergia”

La simpatica risposta di Aleksandar Kolarov.

Il Fantacalcio è sicuramente uno dei passatempi più diffusi in Italia, e da molti anni coinvolge tantissimi appassionati di calcio che si danno battaglia per vincere i premi più svariati. Alle volte i giocatori possono raggiungere i livelli più estremi, e non sono rari i casi in cui molti hanno contattato tramite i social i giocatori, chiedendo un’ottima prestazione per il bene della “loro” squadra.

A commentare tali episodi è intervenuto anche Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della Roma, che nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club giallorosso ha ammesso di non conoscere le regole del gioco e di essere infastidito dal comportamento di alcuni fantallenatori: “Qualcuno mi punzecchiava sui rigori sbagliati? Sono quelli che giocano al fantacalcio. Mi dicono ‘Mi raccomando, ti ho comprato al fantacalcio’. Non ci ho mai giocato per fortuna, non conosco le regole, sento… . Mi viene l’allergia quando uno mi dice ‘Mi raccomando’, cosa significa? Stai attento? A volte non mi sembra, ci sono dei ‘Mi raccomando’ un po’ minacciosi. Facciamo che la prossima volta mi dite ‘Per favore segna’“.