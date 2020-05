Roma, Kluivert racconta l’incontro con CR7: “Mi ha detto che ero basso, lo seguo anche sui social”

L’incontro più bella della carriera di Kluivert.

Durante la sua esperienza con la maglia della Roma, il giovane esterno offensivo olandese ha avuto la possibilità di incontrare Cristiano Ronaldo, da sempre uno degli idoli della sua infanzia. Questo il suo racconto sul proprio canale Youtube:

“All’inizio del match giocavo a destra e lui a sinistra, eravamo faccia a faccia. Mi ha detto: ‘Tuo padre è alto, tu sei più basso’. E io gli ho risposto che aveva ragione. In effetti mia madre è un po’ più piccola. Seguo con attenzione CR7 dentro e fuori dal campo: fa le cose nel modo giusto, anche sui social. Oggi i social sono importanti, lui ha 200 milioni di follower. Quando sei CR7 o Messi devi lottare sempre per stare al top, riuscendo a tirare sempre il meglio di te ed essere il migliore. Per 14 anni sono stati protagonisti mantenendosi ai livelli più alti”.

Sulla sua esperienza con la maglia giallorossa: “In Italia è diverso dall’Olanda. Anche lì i tifosi sono grandiosi ma credo che la differenza sia proprio che qui farebbero veramente di tutto. Questo ti dà la carica, ti porta ancora più energia. Le persone vogliono farsi le foto con te. Magari ti vien da chiedere il perché, ma lo trovo incredibile. Credo sia anche un modo per farti vedere che stai facendo bene, che fai qualcosa che loro amano“.