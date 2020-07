Roma-Inter, Fonseca: “Questo pari un’occasione persa. gol subiti? Hanno segnato solo su palla inattiva”

Non vanno oltre il pari Roma e Inter.

Dividono la posta in palio giallorossi e nerazzurri, nella sfida andata in scena questa sera all’Olimpico e terminata 2-2. Risultato deciso dai gol di de Vrij, Spinazzola, Mkhitaryan e Lukaku, analizzato al triplice fischio dal tecnico capitolino Paulo Fonseca.

“Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni, ha segnato su due palle inattive. Ma questo è il calcio. Sono soddisfatto della prestazione della squadra, non del risultato. La squadra sta imparando a tutti i livelli, fisicamente e tatticamente. Stiamo giocando bene con il nuovo modulo. Con questo modulo Spinazzola e Bruno Peres, che sono due giocatori forti, hanno maggiore libertà di attaccare. Mkhitaryan e Pellegrini possono ricevere palla per accelerare il gioco. Anche Veretout si inserisce bene in questo sistema, può raggiungere posizioni più offensive. E la squadra mi sembra equilibrata. Possiamo pressare alto, questo ci dà una maggiore aggressività. Riproporre questo moduloin Europa? Vediamo come si comporta la squadra, ma sono fiducioso”.