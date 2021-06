Roma, ingaggiato Costanzo: “Tutto sul mio ruolo, ho un obiettivo. E chiamerò Totti”

Le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Costanzo, nuovo advisor per le strategie di comunicazione della Roma

⚽️

Altri cambiamenti nella Capitale.

Maurizio Costanzo è il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della Roma. "So bene quanto questa piazza sia complessa da gestire quando si parla di calcio. Poi per me è un mondo lontano...", lo ha dichiarato il noto giornalista, scrittore ed autore, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". "Sono felice, non lo nascondo: è davvero bello quando una passione si trasforma in una professione. Com’è nata la cosa? Chiacchierando con l’a.d. giallorosso Guido Fienga. È stato lui a farmi poi incontrare i due Friedkin, padre e figlio. Sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che dicono. Ho spiegato di cosa mi sia occupato nella vita e che cosa faccia adesso e la cosa è andata in porto. Ho firmato mercoledì", sono state le sue parole.

RUOLO E OBIETTIVI -"Di cosa mi occuperò? Dei rapporti con giornali, radio e tifosi. Devo ancora capire bene come muovermi, mi sto guardando intorno. Il mio obiettivo è soprattutto quello di saldare il rapporto tra i tifosi e il club. Ho in testa diverse iniziative: il primo desiderio che vorrei esaudire è quello di trovare il tifoso della Roma più anziano, mi piace l’idea di mettere le mani nella storia e nella tradizione che questa squadra ha. Poi mi piacerebbe fare qualcosa a Natale, pensavo a degli alberi giallorossi... Senza dimenticare lo slogan che voglio lanciare: Mejo 'a Roma".

TOTTI E MOURINHO -"Ho fatto scoprire agli italiani la vena ironica di Francesco Totti? È vero e lo rifarei domani. Lo sentirò presto. Per saldare il rapporto Roma-tifosi riaverlo in società non sarebbe male? Ci parlerò... Mourinho? Ancora non ho avuto modo di sentirlo, lo incontrerò a luglio, ci annuseremo e cominceremo a parlare. Sono sicuro che troveremo insieme la strada giusta da percorrere. Poi ognuno fa il suo mestiere. E Mou il suo come lo fa? Benissimo! Lui è lo Special One e la Roma ingaggiandolo ha fatto davvero un gran colpo. Per i 20 anni del 'Costanzo Show' portai in trasmissione Capello, per i 40 spero proprio di avere Mourinho".

ZANIOLO E NON SOLO - "Un altro che fa spesso parlare di sé è Zaniolo? Ma non starà a me gestirlo, ci penserà il tecnico. La Roma come me è molto attiva nel sociale, soprattutto con la Fondazione Roma Cares? È uno dei tanti elementi che mi affascinano di questa mia nuova avventura. L’attenzione al prossimo non va mai trascurata e anche qui siamo perfettamente allineati. Detto questo vi assicuro che io darò il massimo, da tifoso non voglio e non posso deludere i romanisti", ha concluso Costanzo.