Roma, infortunio Dybala: sospiro di sollievo per Paulo e Mourinho. I dettagli

Quella brutta distorsione al ginocchio e l'urlo di dolore di Paulo Dybala. Attimi di apprensione in casa giallorossa durante Cagliari-Roma, per l'infortunio occorso al talento di Laguna Larga, la cui dinamica faceva temere un lungo stop per l'ex Palermo e Juventus. L'espressione di Mourinho in panchina, proprio dopo l'impatto traumatico che ha subito il talentuoso fantasista argentino, lasciava trasparire ansia e preoccupazione per l'entità del problema. In seguito alla botta rimediata da Dybala sul ginocchio sinistro, che ha costretto la joya a lasciare il terreno di gioco nel match poi vinto per quattro a uno da Lukaku e compagni contro la formazione di Ranieri, la Roma ha subito effettuato accertamenti ed indagini strumentali a Villa Stuart e l'esito è stato piuttosto confortante. Nessuna lesione a legamenti crociati o menisco, soltanto un lieve stiramento del collaterale per l'idolo della tifoseria giallorossa. Dybala salterà ovviamente gli impegni imminenti con l'Argentina, ma inizierà il suo programma riabilitativo con la fondata prospettiva di tornare a disposizione di Mourinho già il 29 ottobre, in occasione del big match in programma a San Siro tra l'Inter di Simone Inzaghi e la compagine capitolina. Più complicato auspicare un rientro di Dybala già per il primo match dopo la sosta di campionato che vedrà la Roma sfidare all'Olimpico il Monaz di Palladino. La situazione andrà monitorata quotidianamente per comprenderne gli effettivi tempi di evoluzione, ma prevale la gioia di aver scongiurato un infortunio ben più serio che avrebbe potuto fortemente condizionare la stagione di Dybala e della Roma di Mourinho.