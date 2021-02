Roma, il sogno di De Rossi: “Mi piacerebbe allenare i giallorossi. Sulle orme di Pirlo? Vi dico la mia”

Daniele De Rossi sogna in grande.

L’ex centrocampista giallorosso sta iniziando a pensare al proprio futuro dopo l’ultima stagione trascorsa tra le file del Boca Juniors. In particolare, Daniele De Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da gazzetta.it, in merito ad una possibile carriera da allenatore ed ad un plausibile parallelismo con l’attuale coach della Juventus, Andrea Pirlo. L’ex calciatore, che ha vestito la maglia della Capitale dal 2001 al 2019, ha anche accennato che la Roma continua ad essere al centro dei suoi pensieri e che in futuro potrebbe essere entusiasmante sedere sulla panchina giallorossa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Mi sento pronto per questa nuova sfida, ieri ho visto gli allenamenti del Bologna a Casteldebole e ho risentito quel brivido che mancava. Ho grande voglia, adesso non mi chiedo se inizierò con una squadra piccola o grande, anche se penso che una squadra molto grande non mi cercherà ora perché per tutti c’è un percorso. Seguire la strada di Pirlo? Difficile trovare un allenatore che parta subito con una realtà così forte, diciamo che spero di partire più in alto possibile perché vuol dire che ci sono giocatori forti. Mi fa piacere l’interesse intorno a me anche se adesso nessuno può mettermi su una panchina“, ha affermato l’ex Roma.

“Mi piacerebbe allenare la Roma, ma cerco sempre di non parlarne perché so che le mie parole hanno un peso. Io esisto nel mondo Roma, lo so, ma sono un ex a tutti gli effetti e quindi ne parlo il meno possibile”, ha concluso Daniele De Rossi.