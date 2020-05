Roma, il ricordo di Castan: “Grande affetto verso questi colori, ho un solo rimpianto. Futuro? Ho un piano”

Leandro Castan ricorda i suoi trascorsi con la maglia della Roma.

L’ex difensore giallorosso attualmente in forza al Vasco da Gama ha trascorso dal 2012 al 2016 nella Capitale prima di tornarci per ulteriori sei mesi nella stagione 2017/18. Il centrale difensivo brasiliano, ai microfoni della redazione di Tele Radio Stereo, ha ricordato i tempi passati alla Roma e parlato del proprio futuro.

“A dicembre sono venuto a Roma, la seguo sempre quando posso. Qui in Brasile non si vede la Serie A e non posso vedere le partite, ma seguo sempre i risultati, ho sempre la Roma nel cuore, così come i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Provo un affetto grande verso questi colori. Ora sto bene, mi sono ritrovato, sono diventato capitano e ho rinnovato il contratto, quindi penso che rimarrò qui al Vasco. Non so cosa farò in futuro, con tutto quello che è successo ho imparato che devo vivere giorno per giorno. Penso che continuerò nel calcio, ma vedremo cosa mi riserveràm il destino. C’è un po’ di rammarico perché io penso sempre a vincere, mi rimane il rimpianto di non aver vinto niente a Roma. Però se pensiamo a quello che era successo l’anno prima abbiamo fatto grandi cose, avevamo un grande carattere a livello collettivo. Purtroppo abbiamo trovato una Juve che ha fatto più di 100 punti, ma noi abbiamo fatto un campionato pazzesco. Rimane comunque il rammarico di non aver vinto nulla”.