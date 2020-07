Roma, il futuro di Fonseca è in bilico: i nomi per la successione e la suggestione Spalletti…

Quale futuro per Paulo Fonseca?

La Roma, protagonista fin qui di un campionato tutt’altro che brillante, vede oggi in bilico la posizione dell’attuale tecnico. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, potrebbero essere determinanti le prossime due giornate di campionato contro Parma e Brescia. In caso di ennesimi passi falsi, la società giallorossa potrebbe scegliere di chiamare in causa Alberto De Rossi, allenatore della Primavera della Roma, per fargli portare a termine la stagione.

Ma non solo; chi potrebbe tornare per la terza volta sulla panchina della Roma è Luciano Spalletti. Nei giorni scorsi Franco Baldini, braccio destro del presidente James Pallotta, sarebbe stato avvistato nella tenuta del tecnico toscano, ma per lui significherebbe rinunciare allo stipendio che gli garantisce attualmente l’Inter. Il club capitolino inoltre sembrerebbe aver messo nel mirino anche Mauricio Pochettino, fermo dopo l’ultima esperienza al Tottenham. Tuttavia, anche in questo caso, si tratta di un’ipotesi difficile, considerando il desiderio del tecnico di allenare un club con grandi ambizioni e per l’elevato ingaggio da oltre dodici milioni di euro a stagione percepito oggi da Pochettino.