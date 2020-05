Roma, il flashback di Mancini: “Gol al Lione uno spettacolo, Cassano che qualità! Capello? Un maestro”

Ammantino Mancini ricorda il periodo vissuto alla Roma.

L’ex laterale offensivo dei giallorossi è ricordato senza dubbio dai tifosi romanisti e non solo per quella rete di pregevole fattura messa a segno nel corso del derby contro la Lazio, un colpo di tacco su cross a mezza altezza davvero spettacolare. L’ex calciatore brasiliano in Italia ha però vestito anche le maglie di Venezia, Inter e Milan, esperienze che non sono risultate particolarmente positive. L’avventura vissuta con la maglia della Roma è stata sicuramente la più importante della sua carriera, come racconta lo stesso Mancini nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport.

“Quando arrivai in Italia, a Venezia, fu molto difficile, il clima era molto diverso. Ho giocato pochissimo all’inizio ma la parentesi in Serie B mi è servita tantissimo. Gol di Lione? Quella è stata una notte splendida, contro una squadra molto forte. Fu bellissimo batterli, soprattutto dopo lo 0-0 dell’andata all’Olimpico. Il gol fu meraviglioso. Cassano? Era un giocatore eccezionale, con una qualità tecnica incredibile. Se avesse avuto un po’ più di equilibrio sarebbe stato un top. Capello? Insegna il calcio, durante gli allenamenti partecipava molto e mi ha insegnato tanto. Da allenatore voglio copiarlo, per me è stato il numero uno”.