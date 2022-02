Roma, il dg Tiago Pinto: “Zaniolo patrimonio del calcio italiano, non va giudicato”

Le dichiarazioni di Tiago Pinto, direttore generale della Roma, a proposito della situazione di Zaniolo, espulso contro il Genoa

"Zaniolo è un patrimonio della Roma e del calcio italiano, deve essere tutelato". Parole chiare quelle di TiagoPinto, che chiude definitivamente le polemiche relative a Nicolò Zaniolo. Il fantasista giallorosso è stato espulso contro il Genoa, per le reiterate proteste verso l'arbitro Abisso, reo di aver annullato la rete del vantaggio per i capitolini. Il direttore generale della Roma è intervenuto ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del fischio di inizio della gara tra i laziali e l'Inter, valida per i quarti di finale di Coppa Italia: