Roma, i tifosi augurano la morte a Pallotta: “Vogliamo baciarti freddo”. Friedkin e i conti in rosso…

Non si ferma la protesta dei tifosi contro James Pallotta.

Dopo gli striscioni apparsi davanti alla sede del club all’Eur, nella notte – come riportato da ‘Il Messaggero’ – ne sono stati esposti altri due. “A Roma di papponi ne sono passati tanti… Tu li batti tutti quanti” e “Pallotta, ti vogliamo baciare freddo”. Una vera e propria contestazione che sembra destinata a proseguire. Il motivo? Nonostante la difficile situazione finanziaria del club, il presidente della Roma considererebbe ormai chiusa la trattativa con il noto imprenditore Dan Friedkin, interessato da mesi all’acquisizione delle quote della società giallorossa.

CONTI IN ROSSO – D’altra parte, in casa Roma – secondo gli ultimi dati relativi alla situazione patrimoniale e finanziaria del club al 31 marzo 2020 – continuano ad aumentare le perdite di bilancio, salito addirittura a -126,4 milioni di euro, mentre nello stesso periodo l’anno scorso la perdita era di 29,5 milioni. Un indebitamento complessivo cresciuto fino a 280,5 milioni. Una perdita dovuta in particolare alla mancata qualificazione in Champions League, oltre alle conseguenze negative legate alla diffusione del Coronavirus sin dal mese di gennaio, con la pandemia che ha impedito il trasferimento di alcuni calciatori nel corso della sessione invernale di calciomercato verso paesi già colpiti dal Covid-19. Un chiaro riferimento, in primis, alla mancata cessione di Javier Pastore in Cina.