Roma, grave incidente stradale per De Sanctis: il direttore sportivo giallorosso in terapia intensiva

Gravissimo incidente per Morgan De Sanctis.

L’ex portiere della Roma, oggi direttore sportivo del club giallorosso, è rimasto coinvolto in una carambola stradale in via Cristoforo Colombo. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il classe 1977 è stato trasportato in condizioni serie in all’ospedale Gemelli, dove è stato operato d’urgenza. L’intervento chirurgico è stato piuttosto lungo e delicato, ma è andato bene: al termine dell’operazione l’ex portiere è stato trasportato in terapia intensiva. L’auto è stata trasportata a Trigoria, poiché non marciante.