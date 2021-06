Roma, Gnocchi ci scherza su: “Costanzo? Zuckerberg si occuperà del digitale”

Il noto comico ha commentato la scelta da parte della Roma di puntare su Maurizio Costanzo per quanto riguarda la comunicazione

Il noto comico ha commentato in modo ironico la scelta da parte della Roma di assumere come capo della comunicazione il noto giornalista, Maurizio Costanzo . Il celeberrimo volto della tivù ha firmato con tanto orgoglio il contratto che lo legherà al club giallorosso, un ruolo che ha entusiasmato lo stesso giornalista che si è detto soddisfatto.

"Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. Sarà bello fare di una passione una professione".