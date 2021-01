Roma, giallorossi in bolla: due positivi al Covid nello staff. Ed El Shaarawy non è ancora negativo

La Roma va in isolamento.

Roma, è caos Dzeko-Fonseca: il bosniaco non convocato per lo Spezia, tecnico e attaccante al bivio. Tutti gli scenari

Due casi di positività al coronavirus tra i membri dello staff tecnico giallorosso hanno messo la compagine allenata da Paulo Fonseca in una bolla preventiva. In attesa di nuovi tamponi di controllo, i capitolini si stanno preparando al match di Serie A contro lo Spezia che, dovessero esserci altri contagiati, potrebbe tuttavia anche essere a rischio. Nonostante questo, le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport spiegherebbero come la sfida in programma per le ore 15 allo Stadio Olimpico dovrebbe comunque disputarsi. Nessuna certezza allo stato attuale, visto che i risultati dei test effettuati in mattinata dovrebbero arrivare per le ore 12 circa.

Roma-Spezia, fuori Dzeko e Mkhitaryan: i dubbi offensivi di Fonseca e Italiano. Le probabili formazioni

Altra tegola collegata con un filo diretto all’ambiente romanista è la positività al Covid 19 di Stephan El Shaarawy. Il giocatore nativo di Savona aveva effettuato nella giornata di ieri tutti gli accertamenti sanitari del caso in attesa di svolgere le visite mediche ufficiali in data odierna. Così non è andata, perché il tampone di routine fatto dal Faraone ha confermato la mancata negatività al virus facendo dunque slittare i controlli fisici previsti nella sede giallorossa di Villa Stuart. L’ex Milan non ha quindi il via libera per ufficializzare il suo ritorno nella capitale ed avviare così l’El Sharaawy 2.0.

