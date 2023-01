Roma-Genoa, Mourinho: “Coppa Italia? Una formula pessima. Ecco come la farei io…”

"Mi piacerebbe tanto vincere la Coppa Italia. L'ho vinta solo una volta a Roma contro la Roma, quindi mi piacerebbe vincerla a Roma con la Roma. Ma come coppa è la peggiore d'Europa, perché non vengono protette le squadre più piccole. Vedi il Torino che ha vinto contro i campioni d'Italia in carica ma dovrà giocare fuori casa contro la Fiorentina perché l'anno scorso ha finito il campionato sotto. La Coppa Italia ha una formula sbagliata, si dovrebbe giocare anche in stadi di squadre più piccole, anche di Serie B o C. Anche noi, la prossima giocheremo in base a chi vince tra Napoli e Cremonese. Andremo a giocare dove capita per vincere o provare di vincere. Giocare anche tante competizioni è un rischio per i giocatori. Ma tornando alla domanda, vincere vogliamo vincere tutti. Noi cercheremo di vincere in primis la prossima gara".