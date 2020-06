Roma, Fonseca: “Sogno di vincere trofei importanti, poter trionfare in Serie A…”

Gli obiettivi di Paulo Fonseca.

L’allenatore della Roma ha intenzione di terminare la stagione nel migliore dei modi, per i giallorossi sarebbe fondamentale raggiungere il quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta. Le parole del tecnico portoghese della compagine romanista ai microfoni della redazione di Roma Tv.

“Ho sempre avuto la fortuna di essere ciò che desideravo. Da ragazzo sognavo di essere calciatore e lo sono stato, poi ho sognato di fare l’allenatore e lo sono diventato, sognavo di allenare un grande club europeo e lo alleno. A livello professionale mi sento molto realizzato. Adesso sogno di vincere trofei importanti, la Champions League o il campionato, uno dei principali campionati europei, come quello italiano. Più in generale sogno di essere felice ogni giorno, vivere la vita in modo tranquillo. Per me la felicità è essere felici anche fuori dal mondo del calcio”.