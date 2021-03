Roma, Fonseca e il mito Guardiola: “Sono cresciuto con Mourinho, ma Pep è da sempre il mio riferimento”

Paulo Fonseca nel segno di Pep Guardiola.

Il tecnico portoghese della Roma, nelle lunga intervista rilasciata a Dazn, ha parlato della stagione vissuta dai giallorossi confermando di essersi sempre ispirato all’attuale tecnico del Manchester City.

“Da quando ho iniziato ad oggi, il mio riferimento principale è Guardiola. Sono anche cresciuto con Mourinho, che ha cambiato il modo di allenare, ha cambiato la leadership nel calcio. A Roma dobbiamo giocare sempre per vincere. Dobbiamo avere sempre questa ambizione. La leadership per me è una cosa molto importante. Io sono sempre molto diretto con i miei giocatori. A volte per il giocatore non è facile accettare la mia verità. Ma penso che sia meglio accettare la chiarezza. Per essere allenatore bisogna avere passione. Svegliarsi e voler sempre andare agli allenamenti e migliorare. Un allenatore non deve mai perdere questa passione”.