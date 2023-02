Roma-Empoli, Mourinho: “Prestazione tranquilla. Fischi a Pellegrini? Rispondo così”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma

Parola a José Mourinho. Il tecnico giallorosso in seguito al match dell'Olimpico tra Roma ed Empoli, è intervenuto in sede di conferenza post gara, esprimendosi sulla prestazione della formazione capitolina. Di seguito le parole dell'allenatore portoghese:

Il problema della Roma sono le tante critiche? È mancato qualcosa dai singoli in altre partite? Pensava di fare ancora meglio? “È sempre la vecchia storia, il campionato è una maratona e può succedere di tutto in maratona. Gli infortuni sono una cosa normale nel calcio, qualche volta ci vuole un po’ più di fortuna, siamo stati sfortunati con Dybala e Wijnaldum ma fa parte del calcio. Le squadre che hanno la possibilità di non soffrire con gli infortuni sono coloro che arrivano alla fine della maratona con una classifica migliore rispetto alla nostra. Per noi ogni infortunio, ogni squalifica, ogni giocatore che abbassa la forma è un problema per noi. Difficile che un giocatore mantenga uno stato di forma alto per 10 mesi, le squadre che non soffrono sono quelle che hanno più possibilità di arrivare fino in fondo e arrivare a raggiungere i loro obiettivi. Ho sempre detto anche prima delle ultime due sconfitte, dove avevamo vinto, che con una partita alla settimana possiamo fare cose importante. Con tre partite alla settimana, la cosa diventa più difficile per noi. Qualche tifoso non lo capisce ma questo è normale, i tifosi amano il club ma il calcio non è la loro zona. La gente della stampa parla con Twitter, fanno finta di non capire, ma sono contento con i miei giocatori e anche quando non lo sono, sono con loro. Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, abbiamo pressato, siamo stati bravissimi in transizione, abbiamo segnato due gol su palla inattiva ma avremmo potuto segnare anche su azione. Sono stati tra i migliori 30’ giocati, poi ci siamo abbassati troppo perché è la nostra natura come squadra. Ci sono altri allenatori che sembra automatico fare due cambi al 60’, al 75’ altri due cambi. Noi non possiamo fare questo, dobbiamo gestire minuto dopo minuto. Era importante vincere e abbiamo vinto bene, non dico con tranquillità ma con sicurezza secondo me. L’Empoli mi piace molto, pure l’arbitro ha fatto molto bene, è stata una prestazione di equilibrio e tranquillità”.

Perché è stato fischiato Pellegrini? Come si spiega questa situazione? “Qualcuno capisce, qualcuno no, qualcuno non capisce i sacrifici. Ha giocato 95’ mercoledì, ha giocato 94’ con l’Empoli e non è facile. Pellegrini ha un allenatore che lo rispetta e rispetta tutto quello che fa per la squadra. Su 60.000 persone, magari arrivano fischi da 20-30-50 persone…”.

Camara e Solbakken? “Camara è stato preso per sostituire Wijnaldum nell’ultimo giorno per mercato, è qui per aiutare e quando ne avremo bisogno lo farà. Solbakken non lo abbiamo comprato, non è arrivato nemmeno durante il periodo di preparazione. È arrivato il 1° gennaio, non è ancora dentro le dinamiche della squadre. Al 34’ ho pensato di cambiare Dybala, non ho pensato di giocare con la stessa dinamica e struttura. La partita si gioca, i minuti passano, poi mancano 20-25 minuti e la mia squadra ha poca benzina, in quel momento lì non voglio rischiare con un giocatore che non conosce la differenza tra 3-5-2, non capisce il pressare alto o il pressare alto. Lui deve imparare a giocare con noi, il ragazzo ha qualità ma se siamo in vantaggio 2-0 in casa, zitti e andiamo a casa con 40 punti che per me è una cosa straordinaria. Qualcuno dirà di no, qualcuno dirà che dovevamo stare con il Napoli a pari punti, per me è un bottino straordinario”.