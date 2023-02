Roma-Empoli 2-0: Ibanez e Abraham la decidono nel primo tempo. Mourinho batte Zanetti

La Roma impiega appena 6’ per risolvere la pratica Empoli e riprendere la corsa Champions League. Giallorossi subito avanti con un colpo di testa di Ibanez su corner battuto magistralmente da Dybala. Raddoppio fotocopia poco dopo, con Abraham a svettare più in alto di tutti. Nella ripresa gara in controllo e tripla parata super di Vicario. Mourinho si porta momentaneamente al terzo posto con 40 punti, la squadra di Zanetti si ferma dopo sei risultati utili di fila. Azzurri audaci e propositivi nella seconda frazione di gioco, ma non riescono ad abbattere il muro giallorosso, che compatto e coeso riesce a blindare la porta difesa da Rui Patricio e portare a casa l'intera posta in pallio.