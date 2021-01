Roma, Edin Dzeko a un bivio: Chiarimento con Fonseca o addio. Intanto pronta una multa per il bosniaco

Il litigio tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca è uno dei temi più caldi degli ultimi giorni.

Roma, Capello: “Fonseca e Dzeko devono ricucire, c’è una soluzione. Non importa chi abbia torto, se parte il bosniaco…”

Le opzioni sul tavolo della società giallorossa sono diverse, ma bisognerà agire con parsimonia, con il bosniaco che ha un peso specifico importante per la squadra capitolina. L’agente di Dzeko sta già cercando una sistemazione alternativa, ma il centravanti vuole soltanto una big italiana o europea. Il tempo stringe, e se entro la fine del mercato invernale non si dovesse trovare una soluzione, probabile che si cercherà di ricucire la ferita.

Dopo l’esclusione in campionato contro lo Spezia, per Dzeko si prospetta la tribuna pure per la sfida contro l’Hellas Verona. I Friedkin inoltre sembrerebbero voler adottare la linea dura, con una multa salatissima in arrivo per il tentativo di ammutinamento dopo la partita di Coppa Italia contro lo Spezia.

Roma, Amelia sul caso Dzeko: “La frattura con Fonseca genera negatività, adesso serve solo una cosa”

Qualora il centravanti di Sarajevo non riuscisse a trovare un altra squadra in tempo, toccherebbe al nuovo general manager Tiago Pinto mediare tra l’allenatore e l’attaccante della Roma, per trovare il bene comune.