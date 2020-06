Roma, Dzeko: “Sempre legato a Wolfsburg e City. Ci sono tre giocatori che porterei ovunque”

L’affetto di Edin Dzeko.

Sono passate ben cinque stagioni da quando l’attaccante bosniaco ha lasciato il Manchester City, con cui aveva conquistato due volte il titolo della Premier League, per iniziare una nuova avventura in Italia indossando la maglia della Roma. In 211 presenze raccolte fino a questo momento, Dzeko ha realizzato 102 gol diventando il miglior marcatore straniero nella storia del club giallorosso, raggiungendo il quinto posto nella classifica all-time.

Durante una diretta Instagram con lo sponsor Qatar Airways, Dzeko ha raccontato il suo legame con il Wofsburg e il Manchester City, le due squadre con cui si è laureato campione di Germania e di Inghilterra. Queste le sue dichiarazioni: “Non sono mai stato in Qatar, è una cosa che vorrei cambiare. Ho visitato molte città, ma per me e per la mia carriera calcistica sono state importanti Wolfsburg e Manchester. Ho vinto il campionato in entrambe le città, resterò per sempre legato a loro“.

Nel corso della sua avventura con la maglia della Roma, l’attaccante bosniaco ha giocato insieme a tanti giocatori dalle grandissime qualità, legando con loro non soltanto dal punto di vista calcistico ma soprattutto umano. Ma tra tutti questi vi è un favorito assoluto: “Abbiamo giocato insieme al City, lui viene dalla Serbia, siamo più che semplici compagni: Aleksandar Kolarov. Chi porterei con me nella Q-suite? Kolarov, Kalinic, un altro giocatore che viene dai Balcani, e poi Pellegrini, il vice capitano. Loro sono i tre che porterei ovunque“.

Con il periodo di quarantena e il conseguente blocco di quasi tutte le linee aeree, Dzeko è rimasto per tanto tempo lontano dai suoi genitori, che spera di riabbracciare presto: “Mi mancano i miei genitori, quando potremo spostarci sarà la prima cosa che farò. Casa mia non è lontana da Roma“.