Roma, Dybala ok col Siviglia: “Calcio qui sopra tutto. Mourinho e Europa League…”

Siviglia-Roma è la sfida che vale una stagione. Ultimo atto a Budapest di un Europa League che ha visto indiscusse protagoniste entrambe le formazioni. Avversari di prestigio e livello superati in semifinale: la compagine andalusa ha avuto ragione della Juventus di allegri nel doppio confronto, la squadra di Mourinho ha capitalizzato al meglio il gol di Bove allo stadio Olimpico, resistendo stoicamente in Germania ed imponendo il pari qualificazione al Bauer Leverkusen. Paulo Dybala, pur tra mille acciacchi e con un impiego forzatamente part-time, è stato brillante e decisivo mattatore nel percorso che ha condotto i giallorossi in fondo alla competizione. La sua presenza era in forte dubbio per la finale del 31 maggio che si disputerò in Ungheria, ma l'ex Palermo ha fortunatamente smaltito il problema alla caviglia e sarà a disposizione dello Special One. La Joya ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni a Kicker.