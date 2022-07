Roma, Dybala: “Mourinho tra i più grandi della storia. Numero 21? La 10 di Totti…”

"Cosa ti ha convinto? Tante cose. La chiamata del mister, del direttore, il parlare con i proprietari: queste sono stati punti molto importanti, mi hanno dato tante certezze. Il mister è stato chiaro con le sue idee, è stato una delle cause principale. Giocare per questa squadra, per ciò che rappresenta per la città, il paese e nel mondo è qualcosa di bello. Mourinho? Tutti lo conosciamo per quello che ha fatto e che farà. Abbiamo parlato tanto, abbiamo avuto una bella chiacchierata. Ho avuto la fortuna di giocare con i più grandi giocatori della storia e oggi posso dire di lavorare per uno degli allenatori migliori. Numero 21? Ho parlato con il direttore e mi aveva proposto di prendere la 10, che qui è molto importante per quello che ha fatto Totti. Quella maglia deve essere sua ancora. Ho ringraziato molto perché per portare una maglia così ci deve essere tanto rispetto e responsabilità. Magari un giorno potrò portarla, ma oggi sono contento di portare il 21: un numero a cui sono legato e con il quale ho iniziato a vincere".