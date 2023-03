Roma, Dybala: “Il mio futuro è qui, mi sento a casa. Mourinho un vincente”

Le dichiarazioni di Paulo Dybala, attaccante della Roma

Numeri straordinari per Paulo Dybala alla Roma. L'argentino ex Palermo è rinato con i capitolini, autore finora di otto gol e sei assist in diciotto presenze. Approdato in giallorosso nell'estate 2022, Dybala si è laureato campione del Mondo con la sua Argentina in Qatar, altro tassello importante della sua carriera. Il fantasista nativo di Laguna Larga si è raccontato ai microfoni di Marca, ripercorrendo le tappe e le motivazioni del suo trasferimento alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

"Seconda giovinezza a Roma? Sì è così. Tutti mi hanno accolto in modo incredibile. La passione che c'è in questa città è molto forte, giochiamo sempre con uno stadio pieno ed è uno stadio molto grande. Mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno e questo mi ha aiutato a poter dare il massimo e cercare di mantenere la Roma al top. Contribuire alla squadra è sempre bello. Siamo in una buona situazione, lottiamo per entrare in Champions League, e non è facile perché ci sono tanti grandi club. In Europa League non sarà facile ma siamo molto emozionati. Spero di poter contribuire affinché la squadra continui a vincere. Real Sociedad? Siamo in una situazione molto simile: lotta tra le prime posizioni in campionato e nella stessa posizione in Europa League. Entrambi abbiamo giocatori importanti che possono fare la differenza. Uno può passare e speriamo di essere noi"

Dybala si sofferma poi sul rapporto con Josè Mourinho, tecnico giallorosso: "Abbiamo una buona comunicazione per confrontarci, pensare, parlare con l'altro, per sapere cosa ne pensiamo. Che un allenatore così, che ha avuto tanti giocatori importanti e abbia vinto tanto, dica questo di me mi fa piacere. Mou ci aiuta molto perché facilita le nostre partite. Prima di arrivare avevo già parlato al telefono con José. Mi è piaciuto il suo modo di comunicare e il suo modo di essere, per come affronta ogni allenamento e ogni partita. Quella chiamata mi convinse a venire alla Roma. Ho avuto l'opportunità di giocare con i migliori al mondo e ora ho la possibilità di stare con uno dei migliori allenatori. Ne sono stato attratto, è un vincente".

Chiosa finale sul futuro. Dybala è legato alla Roma con un contratto fino al 2025: "Sicuramente se ne parlerà dopo. Il mio futuro è qui, nel portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà in futuro... non lo so, perché la cosa più importante adesso sono le partite"