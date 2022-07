Roma, Dybala-day: presentazione a Trigoria, poi alle 21:00 l’evento all’Eur

Bagno di folla per Paulo Dybala . Come comunicato su Twitter da Luceverde Roma - servizio realizzato dal Comune di Roma e dall'ACI - questa sera, alle ore 21:00, è in programma la cerimonia di presentazione dell'attaccante argentino al Colosseo Quadrato dell'Eur .

Per l'occasione, il Comune ha messo a punto un piano di sicurezza e di viabilità (l'evento terminerà alle 22:15). Nel dettaglio, la Questura ha già disposto il divieto di sosta (dalle ore 13:00 di oggi) per tutti i veicoli, i velocipedi e i monopattini per motivi di ordine e sicurezza pubblica dovuti alla presenza di tanti tifosi all'esterno del Palazzo e nelle aree adiacenti. Inoltre, non si potrà transitare su Viale delle Civiltà del Lavoro, dal Quadrato della Concordia fino a Piazzale Adenauer e nell'ultimo tratto di Viale Pasteur.