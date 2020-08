Roma, due giocatori della Primavera positivi al Coronavirus: stop agli allenamenti fino al 24 agosto

L’emergenza Coronavirus continua ad impensierire il mondo del pallone.

Si allunga la lista di giocatori che, in questi mesi, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Ad aggiungersi nelle ultime ore al lungo elenco, due calciatori della Primavera della Roma di Alberto De Rossi, prontamente posti in isolamento domiciliare. Ad annunciarlo tramite un comunicato, è stata la stessa società giallorossa, che ha annunciato inoltre la sospensione fino al 24 agosto degli allenamenti a Trigoria. Nella giornata di giovedì, tutta la squadra, sarà sottoposta ad altri tamponi.

“L’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono attualmente asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Il Club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi. Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore”.