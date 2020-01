Roma, Diawara elogia il suo allenatore: “Fonseca mi ha dato una grande mano, non voglio deluderlo”

La carica di Amadou Diawara.

Nel corso della passata sessione estiva di calciomercato, la Roma aveva acquistato il centrocampista classe ’97 dal Napoli, ritenendolo un elemento fondamentale per il 4-2-3-1 del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Dopo un avvio di certo non positivo, il calciatore guineano è riuscito a conquistare la fiducia del suo allenatore grazie ad una serie di ottime prestazioni, caratterizzate da una grande maturità e un’ottima visione di gioco che hanno permesso al club capitolino di esprimere al meglio tutto il proprio potenziale offensivo.

Tra due giorni la Roma tornerà in campo per affrontare il Torino sul campo dello stadio Olimpico, alla ricerca dei primi tre punti del 2020 fondamentali per mantenere il passo delle concorrenti al quarto posto in classifica e dunque della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, Diawara ha parlato del suo rapporto con Fonseca, manifestando la sua volontà di continuare ad allenarsi con costanza per mantenere il posto da titolare: “Sicuramente Fonseca mi ha dato una grande mano, sono arrivato questa estate e ho dovuto aspettare un po’ prima di iniziare a dare continuità alle mie prestazioni, nel frattempo mi hanno aiutato moltissimo i miei compagni. Sento la fiducia dell’allenatore, infatti quando mi sono fatto male il mister mi ha subito mandato un messaggio e non ho intenzione di deluderlo“.