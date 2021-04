Roma, Di Livio sentenzia: “Fonseca deve andare via. Il momento è molto delicato”

La Roma sta attraversando un momento di difficoltà.

Roma, lesione muscolare per El Shaarawy: salterà la doppia sfida con l’Ajax. Dettagli e tempi di recupero

La squadra allenata da Paulo Fonseca ha subito un crollo verticale e si è ritrovata al settimo posto in classifica con una distanza sostanziosa dai primi quattro posti. La società al momento non si è espressa, e l’intero ambiente è focalizzato al fondamentale match di Europa League contro l’Ajax di giovedì. Nella giornata odierna Angelo Di Livio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio in cui ha analizzato il periodo nero dei giallorossi.

L’ex centrocampista romano è convinto che l’avventura del tecnico portoghese alla guida dei capitolini sia al capolinea: “Quando succedono certe cose, i confronti ci sono. Il confronto non deve essere polemica ma anche un momento di positività e ritrovare quelle cose che permettevano di andare bene. E’ un momento delicato, sta perdendo dei giocatori importanti. Fonseca non può rimanere, o il prossimo anno rischia di rivivere nuove polemiche ogni settimana”.