Roma-Crotone, Fonseca scopre le carte: “Darboe titolare, il mio messaggio alla squadra”

“Darboe sarà titolare domani”.

Lo ha detto Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Olimpico”. Diversi i temi trattati dal coach portoghese che, al termine della stagione corrente, lascerà la Capitale; al suo posto, José Mourinho. “Se è corretto dire che servono 3-4 giocatori di livello internazionale per centrare la Champions il prossimo anno? Io non sarò l’allenatore della prossima stagione, non è giusto dire questo. In questa stagione sono mancati giocatori importanti, in periodi importanti”, le sue parole.

INFORTUNI – Gli infortuni? Io posso parlare delle ultime due stagioni. In questa non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo. C’erano Zaniolo e Smalling. Poi a marzo con tante partite e sempre con gli stessi giocatori in campo ci sono stati più infortuni. Questo è successo anche in altre squadre d’Europa. Il Bayern ha giocato contro il Psg senza sette titolari. Sono situazioni che in questo anno particolare si sono viste di più”.

I GIOVANI – “Su quale giovane la Roma può scommettere? Hanno giocato Tripi, Milanese, penso che la Primavera ha giocatori che lavorano bene e che sono stati in prima squadra, tutti possono arrivarci ma non è giusto dire un nome specifico per il futuro. E’ importante lavorare con la prima squadra. C’è anche una connessione ottima con la Primavera. Alberto De Rossi e il mio staff hanno fatto un grande lavoro”.

FUTURO E NON SOLO – “Dove mi vedo la prossima stagione? Il mio futuro sono le prossime 4 partite. La società mi ha chiesto di arrivare al settimo posto? Non c’è bisogno di chiedere nulla. Dobbiamo giocare per arrivare il più in alto possibile. Chi rappresenta la Roma deve giocare per vincere. Chi scende in campo deve difendere questa maglia. Quali giocatori penso di recuperare per domani? Penso nessuno. Mi aspetto che per la gara con l’Inter di recuperare due-tre giocatori”, ha concluso.