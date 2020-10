Roma, consegnata la lista UEFA: ci sono Smalling e Zaniolo, escluso Javier Pastore

La Roma ha messo sotto contratto Chris Smalling acquisendolo a titolo definitivo dal Manchester United.

Il difensore inglese nella scorsa stagione ha indossato la maglia giallorossa e non vedeva l’ora di tornare alla corte di Paulo Fonseca per continuare la sua avventura nella Capitale. Nel frattempo la Roma ha presentato la lista UEFA in vista della prossima edizione di Europa League che la vedrà impegnata contro CSKA Sofia, Young Boys e Club. Presenti i nuovi acquisti Smalling, Pedro e Borja Majoral oltre a tre sorprese quali Juan Jesus, Fazio e l’infortunato Zaniolo. Resta fuori dalle gare europee Javier Pastore che, reduce da un intervento di artroscopia all’anca sinistra, sarà fuori almeno fino a metà ottobre anche se sembrerebbe essere fuori dal progetto Roma.

