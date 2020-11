Roma-Cluj, Pau Lopez: “Partita durissima. Importante dimostrare al mister che può contare su di noi”

“Vincere oggi sarebbe un passo avanti importante anche se sappiamo che non sarà facile. Abbiamo faticato a vincere la prima partita, la seconda non ci siamo riusciti. Sappiamo che sarà una partita durissima”.

Sono le parole del portiere della Roma Pau Lopez che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a pochi istanti dalla sfida contro il Cluj, ha analizzato l’impegno che attenderà questo pomeriggio la sua squadra.

“E’ importante sempre giocare. Non solo per me ma per tutti quei ragazzi che in genere non giocano in campionato e hanno la possibilità di giocare in Europa League. Per noi è importante poter aiutare e far vedere all’allenatore che pò contare su di noi”.