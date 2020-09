Roma, caso Diawara. De Sanctis querela ‘Er Faina’: “Affermazioni false e diffamatorie”

Roma nella bufera.

Non si spengono i riflettori sul caso relativo ad Amadou Diawara, inserito erroneamente dal club nella lista “Under 22”, in occasione della sfida d’esordio in campionato contro il Verona. Una vicenda costata ai giallorossi uno 0-3 a tavolino e che, in queste ore, sta scatenando un vespaio di polemiche nella Capitale. Tanto che, proprio pochi istanti fa, il dirigente della Roma Morgan De Sanctis ha annunciato di voler procedere per vie legali dopo le dichiarazioni di Damiano Coccia, tifoso noto via social come ‘Er faina’.

“Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti”, spiega De Sanctis in una nota, in riferimento a quanto scritto via social da “Er Faina” nella giornata di lunedì, il dirigente rende noto “di aver già conferito incarico ai suoi legali di fiducia di intraprendere ogni doverosa iniziativa giudiziaria, a tutela della propria immagine personale, onorabilità e dignità professionale“.