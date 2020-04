Roma, Carles Perez: “Avevo tante offerte, vi spiego perché ho scelto i giallorossi”

La scelta di Carles Perez.

Durante la sessione invernale di calciomercato, l’attaccante spagnolo ha deciso di lasciare il Barcellona e approdare in una squadra che potesse garantirgli un maggiore minutaggio: il suo obiettivo era quello di conquistarsi la chiamata del ct Luis Enrique e giocare gli Europei con la maglia della Spagna.

Roma, Carles Perez: “Totti mai visto, non prenderei la 10. Mi ispiro a Messi. Fonseca? Mi ha convinto così”

Per tale ragione il classe ’98 ha accettato la proposta della Roma, trasferendosi in Italia nel mese di gennaio, e prima dello stop del calcio per via dell’emergenza Coronavirus aveva collezionato cinque presenze in Serie A e realizzato anche la sua prima rete con la maglia giallorossa in Europa League contro il Gent.

Roma, Fonseca fa chiarezza: “Carles Perez? Ecco il ruolo in cui gioca meglio”

Durante una diretta andata in onda su Youtube Perez ha spiegato perché, tra le tante proposte ricevute, ha scelto di accettare la destinazione Roma: fondamentale è stato l’intervento dell’attuale tecnico Paulo Fonseca, il quale ha contattato direttamente l’attaccante spagnolo per convincerlo a trasferirsi in Italia.

Queste le sue dichiarazioni: “Avevo diverse offerte. Dalla Germania, dalla Spagna e dall’Inghilterra. Un giocatore che fa un trasferimento sceglie il posto in cui sente più fiducia. Mi ha chiamato Fonseca e mi ha trasmesso fiducia totale. La città mi piace e la Roma è un grandissimo club. Avevo sempre voluto visitare Roma, anche se non lo ho fatto molto a causa di tutto quello che è successo” – continuare il centravanti classe ’98 – “E’ una città spettacolare, i tifosi sono calorosi e incredibili. Sono molto contento di stare qui. La situazione con la Roma? Opzione sul contratto? C’era una condizione sul contratto, ossia che dovevo giocare una partita per far sì che la Roma mi comprasse. Era come avermi già comprato quindi“.