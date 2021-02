Roma, Carles Perez alla ricerca del riscatto: “Il mio obiettivo è aiutare la squadra. Stiamo già pensando al Milan”

La Roma si è qualificata agevolmente agli ottavi di finale di Europa League.

Il doppio incontro contro lo Sporting Braga è stata senza storia, e Paulo Fonseca ha avuto modo di dare spazio a giocatori che fino a questo momento avevano trovato poco spazio. Uno di questi è Carles Perez, che si è disimpegnato bene regalandosi una rete. L’esterno ex Barcellona ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Roma Tv al termine del match.

Carles Perez si è detto soddisfatto della propria prestazione e vuole ritagliarsi maggiore spazio: “Sono qui per aiutare la squadra e fare il mio lavoro che è segnare. Devo allenarmi bene per farlo. All’andata abbiamo vinto 2-0, la squadra sta facendo bene e oggi abbiamo vinto con lo stesso atteggiamento. Siamo contenti”.

Nella giornata odierna la squadra giallorossa ha scoperto il prossimo avversario in Europa League: lo Shakhtar Donetsk. Per la Roma però il calendario è fitto, l’esterno spagnolo è già concentrato sul big match di domenica sera contro il Milan: “Adesso pensiamo alla prossima partita con il Milan in casa e poi ci sarà tempo per pensare alla prossima gara di Europa League”.