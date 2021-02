Roma-Braga, El Shaarawy: “Che emozione tornare all’Olimpico! Gol? Non deve essere un’ossessione”

La Roma supera senza patemi d’animo il Braga e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League.

Un gradito ritorno tra i giallorossi è stato quello di Stephan El Shaarawy che non è andato in gol ma ha offerto una prestazione di grande livello. L’esterno d’attacco ex Shanghai Shenhua, ai microfoni di Roma TV, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È stata una bella emozione tornare a giocare dal primo minuto all’Olimpico. Sono felice soprattutto per la vittoria della squadra. È stato un successo importante per la nostra crescita. L’atteggiamento è stato giusto. Palo? Sono stato sfortunato ma da quello è nato il gol. Va bene uguale. È chiaro che il gol non deve diventare un’ossessione. È importante trovare lucidità e brillantezza nelle giocate. Fisicamente mi sento meglio. Spero di prendere minuti nelle gambe per poter essere più decisivo”.

