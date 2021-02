Roma-Braga, Fonseca: “Vittoria meritata, mi è piaciuta una cosa. Dzeko-Borja Majoral? Dualismo che serve”

La Roma accede agli ottavi di finale di Europa League.

Europa League, Milan e Roma agli ottavi: rossoneri col brivido, giallorossi senza problemi

I giallorossi hanno superato 3-1 in casa il Braga e in virtù anche del 2-0 in terra portoghese hanno conquistato senza problemi la qualificazione al turno successivo. Il tecnico romanista, Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sfida dell’Olimpico.

“Abbiamo giocato una buona partita e gestito i giocatori, qualcosa che era importante fare in vista della prossima sfida di campionato contro il Milan. L’atteggiamento in queste situazioni è importante, ci sono stati dei giocatori che hanno giocato fuori posizione e sono contento della loro prestazione. Abbiamo avuto rispetto del Braga, ma sono convinto che la vittoria è meritata. Dzeko? Vediamo cosa è successo, non penso sia qualcosa di troppo grave ma bisognerà fare una valutazione domani. Mi è piaciuto sia Edin che Borja Majoral, sono soddisfatto e credo che questa competitività sia importante. Milan? Sarà un match importante contro una squadra che sta bene, adesso bisogna recuperare al meglio per affrontare i rossoneri. È stato fondamentale vincere a Braga e di conseguenza siamo riusciti a modificare il nostro assetto tattico e gestire al meglio la squadra. Europa League? Sono tutte squadre forti quelle che sono rimaste, è difficile scegliere una possibile favorita. Vogliamo andare più avanti possibile, aspettiamo i sorteggi di domani”.