Roma, carica Kluivert: “La Champions un obiettivo. Europa? Vogliamo vincerla”. E sul futuro…

Parola a Justin Kluivert.

Dal suo passato all’Ajax, al suo presente in giallorosso, ai suoi obiettivi stagionali. Sono diversi i temi affrontati dal giovane talento capitolino Justin Kluivert che, intervenuto ai microfoni di Voetbalzone, ha parlato in vista della ripresa dei campionati partendo da come Fonseca abbia cambiato la sua posizione in campo dopo il suo approdo in giallorosso.

“All’Ajax e il primo anno alla Roma giocavo molto largo, ora invece sono più un numero 10 o faccio l’ala sinistra a piede invertito. Mi piace molto perché ho più libertà e posso trovare la mia posizione. Il mio secondo anno sta andando molto meglio, sono soddisfatto. Nella scorsa stagione era tutto nuovo: lingua, compagni, stile di gioco. Devi abituarti a tutto. Ora sono felice“.

Kluivert si sofferma inoltre sui suoi obiettivi stagionali: “Sono concentrato sull’obiettivo Champions e sull’Europa League. C’è ancora molta strada da fare ma vogliamo vincerla. Sarà un torneo ad eliminazione diretta quindi molto emozionante. Io voglio segnare più spesso e raggiungere quota dieci goal. Smalling è un guerriero, ha subito fatto la differenza. E anche Mkhitaryan segna, fa assist: è importante per la squadra. Posso sicuramente imparare da loro. Alla Roma parlo molto con i compagni più giovani come Cengiz Ünder o Karsdorp perché parla olandese ed è un ragazzo eccezionale”.