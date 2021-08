Roma, Calafiori esalta Mourinho: “Ci distrugge, ma con lui ti senti migliore”

Il giovane esterno della compagine capitolina effettua un primo bilancio della gestione di Josè Mourinho in quel della capitale

Queste le parole di Riccardo Calafiori, giovane esterno della Roma intervenuto in merito alla prime settimane della gestione di Josè Mourinho in seno alla compagine giallorossa. Dedizione, lavoro e abnegazione sono solo alcuni dei pilastri fondamentali della mentalità che lo Special One ha voluto instaurare all'interno dell'ambiente capitolino. Il tecnico portoghese, con il suo approdo in giallorosso, ha certamente ridato entusiasmo ad una piazza delusa dopo l'ultima altalenante stagione di Serie A. Ne è consapevole anche lo stesso Calafiori, che in un'intervista rilasciata ai microfoni di LaRoma24 ha descritto in maniera accurata e precisa la metodologia di lavoro dell'allenatore ex Inter e Manchester United.