Roma, Branca: “Mourinho profilo giusto per il club. Mercato? José quando era all’Inter…”

La notizia dell’approdo di José Mourinho alla Roma nella prossima stagione ha sicuramente destato grande interesse da parte degli addetti ai lavori. Il ritorno in Italia dello “Special One”, non fa che arricchire prestigio ed eco mediatica della nostra Serie A, con un’uomo che certamente ha lasciato il segno indelebile nel massimo campionato italiano, nel periodo in cui, il portoghese, è stato alla guida dell’Inter ed ha praticamente vinto tutto ciò che era possibile a livello di club conquistando il “triplete” nella stagione 2009-2010.

Uno dei tasselli più preziosi a livello dirigenziale di quella magnifica cavalcata è stato senza alcun dubbio anche l’ex responsabile dell’area tecnica del club milanese, Marco Branca, che proprio nella stagione dei trionfi nerazzurri, coadiuvato dal suo amico e collega Lele Oriali, è stato uno degli artefici della creazione di una delle compagini più vincenti della storia dello calcio internazionale. Da Samuel Eto’o a Wesley Sneijder, senza dimenticare il “principe”, Diego Milito ed il capitano Javier Zanetti. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Rete Sport, l’ex dirigente dell’Inter, Marco Branca, ha parlato così del ritorno in Italia di José Mourinho, sulla panchina della Roma della famiglia Friedkin.

“Credo che Josè sia l’uomo giusto al posto giusto, perché Roma è una città affamata di calcio e di vittorie, che vive e parla di calcio h24. Penso sia l’allenatore ideale, perché trasmette ambizione e si nutre di passione degli altri. E’ uno dei più grandi allenatori della storia del calcio negli ultimi anni, credo che stia già studiando delle strategie di mercato con i dirigenti della Roma. Un’accelerazione di entusiasmo e di ambizione non poteva arrivare se non con Mourinho. Sul mercato Josè è un allenatore che concerta, è un uomo che sa dare degli indirizzi, dei riferimenti e poi in base alle possibilità di mercato si cerca di accontentarlo. E’ un tecnico che sa capire bene tutte le situazioni di mercato, chiaramente ha delle preferenze, ma quando è stato con noi si è sempre comportato in questa maniera. Nel rapporto con lo spogliatoio è un uomo che si impone, ma non con le maniere forti, bensì con l’intelligenza. Pretende l’abnegazione e il rispetto del lavoro, sa stimolare tutti, è attento alle esigenze di tutti e soprattutto per coloro che giocano meno. Se trova il supporto giusto, può essere un’arma determinante”, conclude l’ex dirigente nerazzurro.