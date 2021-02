Roma-Braga, Fonseca: “Il turno non è ancora chiuso. El Shaarawy? È pronto, partirà dall’inizio”

La Roma nella serata di giovedì affronterà il Braga nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

I giallorossi dovranno vedersela contro i portoghesi che affronteranno in modo apparentemente tranquillo visto lo 0-2 ottenuto nel match d’andata in terra lusitana. Il tecnico romanista, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Questo turno non è chiuso, dobbiamo avere il giusto atteggiamento. Conosco bene l’atteggiamento di questo club, il Braga vuole cambiare il risultato. El Shaarawy? Giocherà, è pronto per aiutare la squadra. Penso che in questi ultimi tempi la squadra e i giocatori hanno dimostrato di essere pronto qualsiasi sacrificio. Penso che sarà difficile per lui giocare come terzino, ma se ce ne sarà bisogno lo farà senza problemi. Pastore? Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante Pastore vicino alla squadra. Può esser pronto a tornare, è importante averlo vicino alla squadra”.

