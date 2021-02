Napoli-Granada, Gattuso: “Abbiamo il dovere di crederci, servirà motivazione. Mertens? Ho una speranza”

Un Napoli in piena emergenza è chiamato all’impresa contro il Granada.

Gli azzurri nella gara d’andata dei sedicesimi di Europa League hanno ceduto 2-0 in trasferta agli andalusi e adesso per passare il turno saranno costretti a ribaltare il risultato. Nel calcio nulla è impossibile, ma diventa tutto più complicato quando devi rinunciare a diverse pedine importanti. Il tecnico dei partenopei, Rino Gattuso, nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport, ha presentato la sfida contro gli spagnoli.

“Dobbiamo evitare la prima mezz’ora dell’andata, perché poi nel corso della gara abbiamo sofferto meno. Ma ci vorrà grande motivazione e dobbiamo provare a giocare con idee diverse rispetto a una settimana fa. Io non faccio il dottore ma l’allenatore, Koulibaly e Ghoulam sono rientrati: non hanno grande minutaggio, ma ne abbiamo bisogno. Osimhen sarà fuori e gli altri non sono ancora a disposizione. Mertens? Dries ieri ha fatto il primo allenamento e oggi la rifinitura, lo valutiamo ma non ha tantissimi minuti, è fermo da tanto tempo. Abbiamo il dovere di crederci. Ci mancano giocatori importanti, ma abbiamo giocatori che possono fare la differenza. Abbiamo tanti giocatori stanchi, ma c’è la forza per provare a ribaltare il risultato. I ragazzi sanno che stiamo attraversando un momento negativo e che dobbiamo dare qualcosa in più, bisogna provarci sicuramente”.