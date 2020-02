Roma-Bologna, Kolarov: “Sconfitta meritata, abbiamo perso lucidità. Gli uomini veri…”

Aleksandar Kolarov ci mette la faccia.

La Roma ha subito, in casa contro il Bologna, la quarta sconfitta consecutiva, tra campionato e Coppa Italia. I felsinei hanno espugnato l’Olimpico grazie alle reti di Orsolini e Barrow. Risultato finale 2-3. La squadra di Paulo Fonseca resta, tuttavia, al quinto posto della classifica di Serie A, a quota 38.

Il difensore serbo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, ha parlato del momento negativo che i giallorossi stanno vivendo: “Abbiamo perso con la Juve due volte, poi col Sassuolo e anche oggi. Ci stanno momenti negativi, non abbiamo iniziato bene l’anno ma dobbiamo abbassare la testa e pedalare, abbiamo meritato di perdere oggi. C’è un po’ di tutto, quando entri in un periodo negativo. Come anziano del gruppo mi tengo stretti i compagni, dobbiamo solo stare zitti e pensare a vincere la prossima. Con il pubblico non ci sono problemi. Noi cerchiamo di interpretare la gara alla nostra maniera. Conoscevamo il momento del Bologna e le loro caratteristiche. È difficile prenderli quando corri all’indietro. Noi non abbiamo giocato bene, loro lo hanno fatto e abbiamo meritato di perdere. Dall’inizio dell’anno prendiamo due gol a partita, dobbiamo difendere meglio. Quando non gira bene perdi lucidità, in questo momento dobbiamo rialzarci e pensare solo a noi stessi, senza fare drammi. In momenti del genere si vedono gli uomini veri. Dobbiamo anche creare di più, il mister ce lo chiede e non riusciamo a farlo“.

